نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تعليق تل أبيب.. أبو الغيط: مناورات إسرائيل بشأن الهدنة تشير إلى نواياها السيئة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - علق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على الرد الإسرائيلي بشأن بحث المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار بغزة بعد موافقة حركة حماس.

وقال أبو الغيط في تعليق رسمي على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة إكس "تويتر سابقا":"رغم قبول ‎حماس بالعرض ‎المصري ‎القطري للهدنة الا ان مناورات اسرائيل تشير إلى نواياها السيئة. أطالب ‎مجلس الامن وبشكل خاص ‎الولايات المتحدة والدول الغربية الداعمة لاسرائيل بتحمل مسؤولياتها وكبح جماح قوة الاحتلال للحيلولة دون المزيد من تأزيم الموقف فالمدنيون الفلسطينيون هم من يدفع الثمن".