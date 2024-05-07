نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا بأن العملية العسكرية في رفح محدودة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن العملية العسكرية في مدينة رفح شرقي جنوب قطاع غزة محدودة.

وقال كيربي: "أبلغنا زملاؤنا الإسرائيليون أن عملية الليلة الماضية كانت محدودة بطبيعتها وكانت تهدف إلى تعطيل قدرة "حماس" على نقل الأسلحة والأموال إلى قطاع غزة".

وأشار إلى أن الموقف الأمريكي من العملية في رفح لم يتغير، فمثل هذه الأعمال "في منطقة مكتظة بالسكان"، على حد تعبيره، تحمل "مخاطر على السكان المدنيين وتنذر بسقوط ضحايا".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قد صرح في وقت سابق من اليوم أن "العملية في رفح لن تتوقف حتى يتم القضاء على حماس أو التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن من قطاع غزة".

هذا وتوغلت الدبابات والقوات الإسرائيلية في مدينة رفح فجر الثلاثاء بعد أن أعلنت تل أبيب أن عرض الهدنة الذي قدمته حماس لا يلبي مطالبها، مؤكدة مضيها بالهجوم الذي هددت به منذ فترة طويلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن سيطرته الكاملة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، واستكمال عملياته العسكرية في المنطقة المحاذية للحدود المصرية مع قطاع غزة.