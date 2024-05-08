واشنطن تعلّق إرسال شحنة قنابل لإسرائيل بسبب مخاوف بشأن رفح

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤول أمريكي أمس الثلاثاء أنّ الولايات المتّحدة علّقت الأسبوع الماضي إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بعدما فشلت الأخيرة في معالجة «مخاوف» واشنطن إزاء خطط جيش الاحتلال الإسرائيلي لاجتياح رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة والمكتظة بالنازحين.

وقال المسؤول الكبير في إدارة الرئيس جو بايدن لوكالة فرانس برس طالبًا عدم نشر اسمه «لقد علّقنا الأسبوع الماضي إرسال شحنة واحدة من الأسلحة قوامها 1800 قنبلة، زنة الواحدة منها ألفا رطل (907 كيلوجرامات)، و1700 قنبلة زنة الواحدة منها 500 رطل (226 كيلوجراما)».