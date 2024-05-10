العالم اليوم - بوتين ينهي التكهنات.. ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية

انتم الان تتابعون خبر بوتين ينهي التكهنات.. ميشوستين رئيسا للحكومة الروسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 10 مايو 2024 08:22 مساءً - أعاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، تعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للحكومة الجمعة، بعد أسابيع من التكهنات بشأن تعديل وزاري محتمل في موسكو.

وتعيّن على بوتين دستوريا تسمية أو إعادة تعيين وزراء حكومته، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس بغياب تمثيل فعلي للمعارضة، بحسب ما أوردت وكالة فرانس برس.

ووافق المشرّعون الروس في وقت لاحق شكليا على إعادة تعيين ميشوستين في هذا المنصب

وقال بوتين لميشوستين الجمعة: "تم إنجاز الكثير في ظل ظروف صعبة ويبدو لي أنه سيكون من المناسب لنا أن نواصل العمل سويًا، أعتقد أننا على الطريق الصحيح".

وعُيّن ميشوستين الذي كان يرأس مصلحة الضرائب في البلاد، في منصب رئاسة الحكومة للمرة الأولى في 2020.

وقال ميشوستين لبوتين: "سنبذل كل ما في وسعنا لتطوير اقتصادنا وتبرير ثقة شعبنا بنا، وأنا واثق بأننا سننجز تحت قيادتكم كلّ المهام التي تم تحديدها".

ومن المتوقع أن تُطرح أسماء وزراء في الأسابيع المقبلة للتشكيلة الحكومية الجديدة.

ويتحدث محللون سياسيون روس منذ أسابيع عن احتمال قيام بوتين بإجراء تغييرات في صفوف الحكومة، بعد أكثر من عامين على بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا الذي أدّى إلى إعادة تشكيل اقتصاد روسيا.