عاجل - حماس تدك إسرائيل بصواريخ جديدة وجيش الاحتلال بصدر بيانا ويعلن حجم الإصابات

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أحمد جودة - القاهرة - حماس تدك إسرائيل بصواريخ جديدة وجيش الاحتلال بصدر بيانا ويعلن حجم الإصابات.. أعلن جيش الاحتلال، أن أكثر من عشرة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل الجمعة، أحدها أصاب منطقة مأهولة في بئر السبع وتسبب بجرح امرأة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن تسعة صواريخ أطلقت من منطقة رفح أقصى جنوب القطاع، وخمسة أخرى من وسطه.

واستهدفت جميع الصواريخ بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر التي تنطلق فيها صفارات الإنذار في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال لوكالة فرانس برس أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ، مضيفا أن جميع الصواريخ باستثناء واحد سقطت في مناطق مفتوحة، مؤكدًا سقوط واحد من هذه الصواريخ في مدينة بئر السبع.

وذكرت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية ماغين ديفيد أدوم في بيان أن امرأة تبلغ 37 عاما أصيبت بشظية صاروخ سقط في إحدى الحدائق.

وأضافت أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج وهي "في كامل وعيها" وإصابتها طفيفة.

وتبنّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان نشرته على تطبيق تلغرام إطلاق صواريخ.