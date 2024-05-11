نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مندوب مصر بالأمم المتحدة: نطالب بوقف أي عملية عسكرية في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق، الشكر للدول التي صوتت لمشروع القرار الداعم لحق فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدًا أن إسرائيل تسعى لإجبار الفلسطينيين على النزوح القسري من غزة، وأن ما ارتكبته آلة الحرب الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية في غزة سيؤدي لخلق جيل عربي غاضب، وإيقاف الحرب الشعواء ومنع الجرائم ضد الإنسانية في غزة أمر ممكن.

وأوضح أنه يجب التحقيق في المقابر الجماعية التي تم اكتشافها مؤخرا في غزة، وحصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة هو السبيل لإحلال السلام، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في جهودها الرامية لوقف إطلاق النار في غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، ونطالب بوقف أي عملية عسكرية في رفح بما يسمح بإعادة فتح معبر رفح البري، وواجب علينا جميعا إيقاف الحرب في غزة بشكل فوري.

الخارجية الأمريكية تعلق على استخدام إسرائيل أسلحتها في انتهاكات دولية

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا معلومات كاملة لدينا للتحقق من أن أسلحة أمريكية استخدمت في أعمال انتهكت القانون الدولي، حسب وسائل إعلام أمريكية.

تقرير الخارجية الأمريكية: ودجدنا تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي

وأفاد تقرير الخارجية الأمريكية، بأنهم وجدوا تأكيدات موثوقة من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الدولي، حسب وسائل إعلام أمريكية.

"طيران الاحتلال" يطلق قذائف على حي الزيتون شرق غزة

وأطلق طيران الاحتلال، قذائف من المروحيات على عدد من المناطق شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وزير الدفاع الأمريكي: القيام بعمليات فعالة في رفح ممكن ولكن بشرط

وأكد وزير الدفاع الأمريكي، أن الإسرائيليون سيحددون مدة وتوقيت عمليتهم لكننا نريد أن نرى إجلاء للمدنيين بعيدا عن الأذى، مشيرًا إلى أن هناك عدد كبير جدا من الضحايا المدنيين في غزة ونريد تغيير هذا الاتجاه وهو ما نركز عليه، وأن القيام بعمليات فعالة في رفح ممكن مع حماية المدنيين والجيش الإسرائيلي محترف وقادر على ذلك.

حماس تدك إسرائيل بصواريخ جديدة وجيش الاحتلال بصدر بيانا ويعلن حجم الإصابات

وأعلن جيش الاحتلال، أن أكثر من عشرة صواريخ أُطلقت من قطاع غزة على إسرائيل الجمعة، أحدها أصاب منطقة مأهولة في بئر السبع وتسبب بجرح امرأة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن تسعة صواريخ أطلقت من منطقة رفح أقصى جنوب القطاع، وخمسة أخرى من وسطه.

واستهدفت جميع الصواريخ بئر السبع، أكبر مدن جنوب إسرائيل، وهي المرة الأولى منذ ديسمبر التي تنطلق فيها صفارات الإنذار في المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال لوكالة فرانس برس أنه لم يتم اعتراض أي صاروخ، مضيفا أن جميع الصواريخ باستثناء واحد سقطت في مناطق مفتوحة، مؤكدًا سقوط واحد من هذه الصواريخ في مدينة بئر السبع.

وذكرت خدمة الطوارئ الطبية الإسرائيلية ماغين ديفيد أدوم في بيان أن امرأة تبلغ 37 عاما أصيبت بشظية صاروخ سقط في إحدى الحدائق.

وأضافت أنه تم نقل المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج وهي "في كامل وعيها" وإصابتها طفيفة.

وتبنّت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان نشرته على تطبيق تلغرام إطلاق صواريخ.