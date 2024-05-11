نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الاحتلال يشن غارات على موقع عسكري لحزب الله جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات على موقع عسكري لحزب الله في منطقة عمرة جنوبي لبنان.

زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل باتت بحاجة إلى إجراء انتخابات فورية

وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أن إسرائيل باتت بحاجة إلى إجراء انتخابات فورية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يشن أحزمة نارية في شارع السكة شرق جباليا

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة أحزمة نارية في شارع السكة شرق جباليا شمالي مدينة غزة، واسفرت الغارات العنيفة إلى سقوط 9 شهداء حتى الآن، حسب وسائل إعلام فلسطينية.