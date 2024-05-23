العالم اليوم - قفزة بأسهم "إنفيديا" تقود المؤشرات الأميركية للارتفاع

انتم الان تتابعون خبر قفزة بأسهم "إنفيديا" تقود المؤشرات الأميركية للارتفاع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 05:22 مساءً - ارتفع المؤشران "ناسداك" و"ستاندرد اند بورز 500"، الخميس، على ارتفاع بدفعة من مكاسب قوية في أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق، بعد أن توقعت إنفيديا تحقيق إيرادات قوية، مما رسخ تفاؤلا لدى المستثمرين بشأن صعود تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وقفز سهم شركة إنفيديا بأكثر من 8 بالمئة في بداية التداولات، بعد أن توقعت الشركة عائدات في الربع الثاني أعلى من التقديرات معتمدة في ذلك على طلب ضخم لرقائق تصنعها من شركات بدأت في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما كشفت عن خطتها لتقسم الأسهم.

وتتوقع الشركة أن تبلغ إيرادات الربع الثاني 28 مليار دولار، بزيادة أو نقص اثنين بالمئة.

وتوقع محللون متوسط عائدات يبلغ 26.66 مليار دولار، وفقا لبيانات شركة مجموعة بورصات لندن.

وتجاوز سهم إنفيديا مستوى 1030 دولار في بداية التداولات، لتتجاوز أرباح السهم منذ بداية العام 107 بالمئة.

أعلنت الشركة ومقرها سانتا كلارا، كاليفورنيا، أنها ستقوم بتقسيم أسهمها بواقع عشرة مقابل واحد، اعتبارًا من يوم 7 يونيو.

كما قالت أيضا إنها سترفع توزيعاتها للأرباح الفصلية بنسبة 150 بالمئة إلى سنت واحد للسهم الواحد، على أساس ما بعد التقسيم.

تحركات الأسهم

خلال الساعة الأولى من التداولات، صعد المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 23.91 نقطة بما يعادل 0.06 بالمئة إلى 39694.95 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا بمقدار 33.25 نقطة أو 0.63 بالمئة إلى 5340.26 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 194.84نقطة أو 1.16 بالمئة إلى 16996.39 نقطة عند الفتح.