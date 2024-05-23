نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: الأسلحة الغربية لن تغير مجرى العملية العسكرية الخاصة ولن تحول دون تحقيق أهدافها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أي سلاح يقدمه الغرب لكييف لن يغير مجرى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأن موسكو سوف تحقق كل أهدافها.

وقال بيسكوف في تصريح صحفي يوم الخميس، إن الدول الغربية ترتكب مزيدا من الاستفزازات، وتعمل باستمرار على تصعيد الوضع، مضيفا "نحن نعلم أن هناك بين أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب الأمريكيين الكثير من "الرؤوس الساخنة" الذين يعتبرون أن من واجبهم صب المزيد من الزيت على النار."

وحذر المتحدث باسم الكرملين من أن "الموقف (الغربي) موقف غير مسؤول على الإطلاق، وهو خطير في عواقبه".

وأضاف: "أصبح من الواضح الآن لجميع المتخصصين أنه لا توجد أسلحة (غربية) قادرة بطريقة أو بأخرى على قلب مجرى الأحداث في منطقة العملية العسكرية الخاصة"، مؤكدا أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن تفعله هذه الأسلحة هو تدمير أوكرانيا.

وشدد على أن "روسيا تواصل العملية العسكرية الخاصة وستفعل ذلك حتى تحقيق جميع أهدافها