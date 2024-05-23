العالم اليوم - قتلى ومصابون بهجوم مسلح على مقهى في إسطنبول

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 23 مايو 2024 10:25 مساءً - قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم مسلح على مقهى بمنطقة أسكودار في إسطنبول، ليل الخميس، حسبما أفاد مراسل "دوت الخليج".

وذكر بيان من والي إسطنبول، أن "شجارا بين مجموعتين في مقهى بشارع أيازما في منطقة أوسكودار تحول إلى اعتداء مسلح".

وأضاف البيان أن الشجار "أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، من بينهما 2 في حالة خطيرة".