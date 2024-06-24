الإنفاق العام في الصين يرتفع 3.4% إلى 1.52 تريليون دولار…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 24 يونيو 2024 04:15 مساءً - شينخوا _ ذكرت وزارة المالية الصينية اليوم الإثنين، أن إنفاق الموازنة العامة في الصين توسع بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى 10.8359 تريليون يوان، ما يعادل 1.52 تريليون دولار في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024.

واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.

وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أيضا انخفاض إيرادات الميزانية العامة في الصين بنسبة 2.8% على أساس سنوي لتصل إلى 9.6912 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وفق وكالة شينخوا الصينية للأنباء.

وفي توضيح إضافي لبيانات الإيرادات، قالت الوزارة إن من الممكن أن تكون هناك زيادة مماثلة تبلغ حوالي 2% بعد خصم عوامل مثل إدخال تدابير الإعفاء الضريبي للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في نفس الفترة من العام الماضي، والتي زادت المعدل الأساسي وترحيل سياسات تخفيض الضرائب التي تم تقديمها في منتصف العام الماضي.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ 8.0462 تريليون يوان خلال فترة يناير-مايو الماضيين، بانخفاض 5.1% على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت حوالي 0.5% بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.