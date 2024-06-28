نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان محمد إمام في خطف قلوب الجماهير من خلال أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "اللعب مع العيال"، و يواصل فيلم اللعب مع العيال للفنان محمد إمام حفاظه على المركز الثاني، حيث حقق إيرادات بلغت مليون و100 ألف جنيه فقط لا غير.



أبطال فيلم اللعب مع العيال

فيلم اللعب مع العيال يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم باسم سمرة ودينا ويزو واسماء جلال وبيومي فؤاد ومصطفى غريب وحجاج عبد العظيم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف واخراج شريف عرفة.

آخر أعمال محمد إمام



والجدير بالذكر آخر أعمال محمد إمام مسلسل كوبرا، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أبطال مسلسل كوبرا

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبدالمغنى، محمود البزاوى، أحمد عبدالحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبوزيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم.

