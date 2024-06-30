نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجلترا تحول تأخرها إلى فوز هام على سلوفاكيا بثنائية وتتأهل إلى ربع نهائي اليورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره منتخب سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل بشكل رسمي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024.

حيث انطلقت أحداث مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره سلوفاكيا، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي والإمارات.

أحداث مباراة منتخب إنجلترا ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا

وبدأت أحداث الشوط الأول من مباراة منتخب إنجلترا مع نظيره سلوفاكيا، بمحاولات على المرمى من جانب لاعبي سلوفاكيا، على عكس المتوقع.

وفي الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول، سجل اللاعب إيفان سكرانز الهدف الأول لصالح منتخب سلوفاكيا في مرمى انجلترا، بعد تمريرة من اللاعب ستريليتس.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل فيليب فودين نجم المنتخب الإنجليزي هدف التعادل في الدقيقة 51، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل

ثم سدد ديكلان رايس نجم خط وسط منتخب إنجلترا، كرة قوية في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني؛ ولكنها ارتطمت بالقائم.

وفي الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، أدرك اللاعب جود بيلينجهام هدف التعادل لصالح المنتخب الإنجليزي، بأسيست من جيهي.

لتتجه أحداث المباراة، إلى الأشواط الإضافية من أجل حسم المنتخب المتأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أوروبا.

ومع بداية الشوط الإضافي الأول؛ سجل هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا الهدف الثاني في شباك سلوفاكيا، عند الدقيقة 91؛ بعدما تلقى تمريرة من إيفان توني.