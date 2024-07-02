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أحمد جودة - القاهرة - مصر تستعد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة خلال ساعات (تفاصيل)

مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري يسدل الستار على ملف التشكيل الوزاري الجديد 2024، في غضون ساعات، بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتشكل الحكومة الجديدة ووضع قائمة كاملة بأسماء الوزراء الجدد، على أن يكونوا من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.



مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري ويشمل التشكيل الوزاري الجديد حقائب وزارية مهمة وتصعيد قيادات جديدة، لضخ دماء جديدة قادرة على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، فضلا عن رحيل عدد من الوزراء اللذين لم ينجحوا في انجاز المهام المسندة إليهم، وأخفقوا في تحقيق بعض الانجازات في عدد من الملفات المهمة.

خطوات إجراء التعديل الوزاري الجديد



مصرفي شهير ووزارة جديدة.. التفاصيل الكاملة للتغيير الوزاري وحدد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الإجراءات اللازمة للتعديلات الحكومية، حيث نظمت قواعد إجراء أي تعديل وزاري.

وتضمنت المادة 129 من اللائحة التنفيذية لمجلس النواب حول التعديل الوزاري على أن: لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديل فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وفى غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.

ويراعى حكم الفقرة الأخيرة من المادة 146 من الدستور، في اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل حيث تنص على أنه في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب يكون لرئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

كما يراعى حكم المادة 234 من الدستور عند اختيار وزير الدفاع والتي تنص على أنه يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.

مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد



ومن قبل، كشفت المصادر أنه سيكون هناك مفاجآت في أسماء الوزراء الجدد، حيث سيتم اختيار عدد من الشخصيات من أصحاب الخبرات الوطنية دوليًا ومحليًا.

وتابعت أن أسماء الوزراء الجدد لن يتم عرضها على مجلس النواب للموافقة، حيث إنه بمجرد الانتهاء من التشكيل الوزاري سيؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي أولًا، لأنها حكومة جديدة، وبعدها تتقدم الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال 20 يومًا من تشكيلها، مؤكدة أنه بعد ذلك سيقوم مجلس النواب بتشكيل لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام.