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أحمد جودة - القاهرة - صرحت مصادر مقربة من رئاسة الوزراء أن شريف فتحي وزير الطيران الأسبق مرشحًا لتولي حقيبة وزارة السياحة والآثار في الحكومة الجديدة، خلفًا للسيد أحمد عيسى الوزير الحالي.

من هو «شريف فتحي» المرشح وزيرًا للسياحة والآثار؟

وفي ذات السياق، أكد مصدر حكومي مطلع أن حلف اليمين لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الثانية غدا برئاسة الجمهورية ويعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد.

شريف فتحي هو وزير الطيران المدني المصري الأسبق، وكان يعمل برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران تم تعيينه بقرار من وزير الطيران المدني السابق حسام كمال أبو الخير خلفًا للطيار سامح الحفنى.

تقلد شريف فتحى العديد من المناصب في العديد من دول العالم منها، المدير الاقليمى في الخطوط الجوية الملكية الهولندية وخطوط نورث ويست الجوية الأمريكية، والمدير الاقليمى للاتحاد الدولى للنقل الجوى ( الأياتا ) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومستشارا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران ومدير عام إدارة تعظيم العائد والمنظمات الدولية بمصر للطيران، ورئيس مجلس إدارة شركة إير كايرو، والمدير التنفيذى لشركة العربية للطيران.