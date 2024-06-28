نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحب اللهجة المصرية وأستعد لعمل فيلم قصير.. أبرز تصريحات جاد شويري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان اللبناني جاد شويري خلال تصريحات إذاعية عن بدايته الفنية وأعماله الفترة المقبلة.

وقال: "الصعوبة تكمن في أن هناك أذواقا مختلفة في مصر بين الأجيال، ولكن هناك شيء مشترك بين الشعب المصري إنك لو قدرت تعبر عن الفن الذي تقدمه بصدق فهذا يصل بك سريعًا إلى قلوب المصريين".

وأشار إلى أنه يشعر بقلق دائم من المستقبل، ويتغلب على ذلك بعمل جلسات تأمل حتى يكون هادئًا، مضيفًا: مهم أن أرى أحلامي وأهدافي وأخطط لها جيدًا.

جاد شويري يتحدث عن بدايته في الفن



وتابع:" أنا خريج جامعة السوربون في باريس ودرست علوم سينمائية وإدارة تمثيل، وفي نفس الوقت كنت أعمل وقت الدراسة في أحد المطاعم حتى أساعد نفسي،و حبي الأول كان للمزيكا، وهي من جعلتني أكون حرًا وأعبر عن نفسي وأنا صغير، وكنت أسمع وأشوف النجوم الأجانب وأتعلم منهم".



واستكمل:" أحضر لفيلم قصير سيكون فيه ممثلًا ومخرجًا، معبرًا عن مدى حماسه لأنه سيكون مختلف،

والمسلسلات طويلة وتأخذ الكثير من القوم، ويكتبها أشخاص غيري لذلك أشعر أنها في النهاية غير معبرة عني، والفيلم يحتاج شغل أكثر ومضمون مع الصورة وأنا بعيد عن هذا العالم حاليا، لكن التمثيل في بالي".

جاد شويري يكشف عن سبب حبه للهجة المصرية

وواصل:" حينما أتحدث مع لبنانيين أفضل إدخال كلمات مصرية لأني أشعر أن اللغة بها هزار ومزيكا وخفة، لكنني اتعرض للسخرية، لكن هي لهجة بحبها، وللأسف دائما اتعرض للانتقادات في لبنان لأنني أحب أغني بالمصري، وسبق وقلت أني أفضل اللهجة المصرية على اللبنانية وقامت الدنيا علي في بلدي لما قلت هذا التصريح سابقًا، وهي حقيقة لأن اللهجة المصرية أسهل وفيها مزيكا وفكاهة حتى لو بالردح أو الحب، وتربينا عليها في الأفلام والأغاني، وأنا أريد أن أكون شخص حقيقي".



واختتم:" أقرب كليب لقلبي كان مع الفنان وديع الصافي وهو نقطة فاصلة في حياتي بالطبع مع فنان كبير، وكنت في بدايتي وهو من اختارني مع ابنه جورج الصافي ولذلك هذا الكليب له معزة خاصة عندي".



آخر أعمال جاد شويري

والجدير بالذكر آخر أعمال جاد شويري أغنية الصيت التي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.