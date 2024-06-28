نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: سقوط 5 صواريخ بالقرب من سفينة أثناء إبحارها قبالة ساحل الحديدة اليمني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بتلقيها تقريرا عن حادث وقع على بعد 150 ميلا بحريا شمال غرب الحديدة في اليمن اليوم الجمعة.

وقالت الهيئة في بيان: "أبلغ ربان سفينة (كانت مبحرة في البحر الأحمر) عن سقوط 5 صواريخ بالقرب من السفينة أثناء إبحارها قبالة ساحل مدينة الحديدة الساحلية"، موضحا أنها "لم تتسبب في أي ضرر".

وأشارت إلى أن" السلطات تعمل على التحقق من الموضوع، وأكدت على السفن العابرة توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه في المنطقة".

وأمس الخميس، ذكرت شركة "أمبري" للأمن البحري أن "سفينة تجارية أبلغت عن تعرضها لمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا غربي ميناء الحديدة اليمني" مضيفة أنه "لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار".

يشار إلى أنه منذ نوفمبر الماضي، تواصل حركة "أنصار الله" (الحوثيون) في اليمن هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن، والتي تستهدف "السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها"، وذلك "نصرة للشعب الفلسطيني في غزة".

وعلى إثر ذلك قررت العديد من شركات الشحن تعليق النقل البحري لها عبر البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون في الأيام الماضية أنهم سيبدأون تنفيذ "المرحلة الرابعة من التصعيد" من أجل دعم الفلسطينيين في غزة.