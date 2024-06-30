نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنجلترا ضد سلوفاكيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أوروبا 2024، بعدما حقق فوزًا هاما على نظيره سلوفاكيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

أهداف مباراة منتخب إنجلترا ضد سلوفاكيا

نجح في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول، اللاعب إيفان سكرانز في تسجيل الهدف الأول لصالح منتخب سلوفاكيا بأسيست ستريليتس.

وأدرك جود بيلينجهام نجم منتخب إنجلترا، هدف التعادل في الدقيقة 90+5 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وأحرز هاري كين مهاجم منتخب إنجلترا هدف الفوز الثاني لصالح المنتخب الإنجليزي، في شباك سلوفاكيا، عند الدقيقة 91؛ بأسيست من زميله إيفان توني.