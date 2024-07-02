أحمد جودة - القاهرة - التعديلات الوزارية الجديدة مفاجأة عديدة في عدة حقائب وزارية

عاجل-التعديلات الوزارية الجديدة قبل الإعلان تعرف على تشكيل الرسمي للوزارات الجديدة بالكامل.

التعديلات الوزارية الجديدة، موعد التعديلات الوزارية، ساعات قليلة ويكشف الستار عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعد أن شمل التعديل على تغيير عدد من الوزراء.

التعديلات الوزارية الجديدة، وقبل الإعلان الرسمي عن التشكيل الوزاري الجديد كشفت مصادر عده التشكيل الوزاري الجديد بالكامل، والتي يشمل تغيير عدد من الوزارات على رأسهم التموين، والتربية والتعليم، والكهرباء، والأوقاف، والصحة، وغيرهم من الوزارت وجاء التشكيل كالتالي:-

التعديلات الوزارية.. تشكيل الحكومة الجديدة بالكامل

التعديلات الوزارية الجديدة

التعديلات الوزارية الجديدة، ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئاسة مجلس الوزراء لفترة ثانية ويعاونة كلا من:-

السيد الفريق أول محمد أحمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. السيد اللواء محمود توفيق قنديل وزير الداخلية. الفريق كامل الوزير كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للصناعة والنقل. الدكتور أسامة الأزهرى مستشار رئيس الجمهورية ووزيرًا للأوقاف خلفًا للدكتور محمد مختار جمعة. الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية. الدكتور حسن محمد حسن الخطيب الخبير الاقتصادي وعضو مجلس ادارة البنك المركزي سيتولي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. المهندس كريم بدوى لتولى حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية خلفا للمهندس طارق الملا. المستشار عدنان الفنجرى رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وزيرًا للعدل خلفًا للمستشار عمر مروان. الدكتور محمد عبد اللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني خلفًا للدكتور رضا حجازى. الدكتور أحمد كوجك نائب وزير المالية ووزيرًا للمالية خلفًا للدكتور محمد معيط. الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد ووزيرًا للتموين والتجارة الداخلية خلفًا للدكتور على المصيلحى. الدكتورة مايا مرسى وزيرة للتضامن الاجتماعى خلفًا للدكتورة نيفين القباج. الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وزيرًا للكهرباء خلفًا للدكتور محمد شاكر. السفير بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والهجرة خلفًا للسفير سامح شكرى. المهندس شريف الشربينى وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفًا للمهندس عاصم الحار. اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وزيرًا للتنمية المحلية. الدكتورة رانيا المشاط وزيرة لـ وزارتى التخطيط والتعاون الدولي. الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة. الدكتور أشرف صبحى وزيرًا للشباب والرياضة. الدكتور أيمن عاشور وزيرًا للتعليم العالى والبحث العلمي. المستشار محمود فوزي وزيرا لشئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي. والطيار سامح الحفني وزيرًا للطيران المدني. الدكتور عمرو طلعت

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الدكتورة ياسمين فؤاد

وزيرة للبيئة. شريف فتحي وزيرًا للسياحة والآثار. اللواء محمد صلاح الدين

وزير الدولة للإنتاج الحربي. علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي. فيما لم يتم الكشف وزير الثقافة، ووزير العمل حتى الآن.

موعد حلف اليمين الدستوري

التعديلات الوزارية الجديدة، ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة حلف اليمين ظهر غد الأربعاء الموافق 3 يوليو 2024 بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وسيتم عقد الاجتماع الأول للحكومة عقب أداء اليمين.