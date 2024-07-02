بسنت النبراوي: أتمنى العمل مع عبلة كامل وحلمي أن أكون أم

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أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة بسنت النبراوي، ضيفة على برنامج أنا وهو وهي والذي تقدمه كلًا من الإعلامية دنيا رامز والإعلامية آية شعيب عبر قناة صدى البلد، وكشفت بسنت النبرواي أثناء اللقاء عن تفاصيل بداياتها الفنية، وكواليس شهرتها على مواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات كوميدية ساخرة.



بدايات بسنت النبراوي

وتحدثت بسنت النبراوي عن عملها قبل التمثيل، قائلة: "أول عمل لي كنت مضيفة طيران لمدة 11 سنة".

وأضافت: "تعرضت لظروف صحية أجبرتني على الابتعاد عن الطيران، والعمل كمضيفة طيران كان حلم حياتي ووقتها تفرغت لهواياتي مثل الغناء وكتابة السكريبتات".

وأوضحت بسنت النبراوي أنها اتجهت لتصوير فيديوهات كوميدية على السوشيال ميديا، بعدما تركت الطيران، ثم شاركت في مسلسل الوصية عام 2018.



موقف محرج تعرضت له

وكشفت بسنت النبراوي عن أكثر موقف محرج تعرضت له أثناء عملها كمضيفة طيران، قالت: "في إحدى المرات مخرج شافني وعرض عليّ التمثيل لكن الموضوع لم يتم بسبب خوفي من عدم قدرتي على التنسيق بين التمثيل والطيران، ثم بعدها بنحو عام عرض عليّ منتج ووافقت لكن العمل لم يكتمل".

واختتمت بسنت النبراوي حديثها عن أصلها وأسرتها، قائلة: "أنا من الشرقية، وتربيت وعيشت سنين حياتي في الشرقية".

كما كشفت بسنت النبراوي عن موقف زوجها من دخولها مجال التمثيل، وحلمها بالوسط الفني، وأن زوجها كان في البداية متخوف من فكرة دخولها مجال التمثيل.

موقف زوج بسنت النبراوي من التمثيل

وتابعت: "لكن عقدنا اتفاق وهو أني أعرض عليه أي عمل يُعرض عليّ وإذا رفض اعتذر عن العمل، وهذا حدث بالفعل في إحدى المرات عُرض عليّ دور به إيحاءات وإغراء".

وأوضحت: "وحتى قبل زواجي عُرض عليّ دور راقصة ترتدي بدلة رقص لكني رفضت، والأهم بالنسبة لي تكوين أسرة".

رغبتها في العمل مع عبلة كامل

وأوضحت أنها كانت تتمنى أن تعمل مع الفنانة عبلة كامل، مؤكدة: "هي حالة استثنائية لن تتكرر، وأتمنى أيضًا التمثيل مع محمد هنيدي ومحمد سعد وأتعاون مع المخرج بيتر ميمي والمخرجة كاملة أبو ذكري".

وأشارت إلى إن حلم حياتها أن تكون أم، كما أن والدها توفى بعد زواجها بيومين، ومنذ ذلك الوقت صعب عليها الاحتفال بذكرى الزواج.