نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسه تصوير جديدة لـ أصاله بعيون حسين باشا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

خضعت النجمة السورية أصالة، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور حسين باشا، جاء ذلك تزامنا مع طرح ألبومها الجديد "ثم أنا"، الذي احتفلت بطرحه مؤخرًا، وفاجأت به الجمهور بتقديم أغاني باللهجة الخليجية والعراقية.

ومن جانبه أعرب حسين باشا، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع النجمة أصالة للمرة الأولي، مؤكدًا علي أنه علي إظهاراها كالأميرات، مستخدمًا تكنيك over power the sun لعمل مزج مع اشاعه الشمس للوصول إلى اللون اليرونزى مع الاحتفاظ بتفاصيل الخلفيه

وأضاف: " كما أنني أستخدمت طريقه جديده بمساعده ال ai "الذكاء الإصطناعي" من أجل إظهار أصالة في أجمل شكل.



ولاقت أغاني الألبوم الجديد للفنانة أصالة تفاعل كبير من الجمهور فور طرحها بالتعاون مع روتانا، خاصة بسبب تألق الفنانة أصالة في أداء اللهجة الخليجية في الألبوم، بالإضافة إلى تفوقها الواضح في أداء اللهجة العراقية، خاصة في أغنية "أمان أمان"، مع الشاعر ضياء الميالي والملحن نصرت البدر والموزع أمجد أجعاتي، وهي الأغنية التي سجلتها أصالة في العراق بالإضافة إلى أغنية "إنسان" مع الشاعر محمد الترك والملحن كرار شريف والموزع علي روني.