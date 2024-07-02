نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رأي أهل غادة عبد الرازق لدخولها الفن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت غادة عبدالرازق في تصريحات تلفزيونية، عن رأي أهلها في بداية دخولها مجال الفن، قالت: أهلي أصبحوا الآن فخورين بي وبمسيرتي الفنية، ولكن في البداية قالوا لي هتبقي كومبارس وتفضحينا، ولن تصبحي نجمة، ورديت عليهم أنني في يوم من الأيام سأصير نجمة صف أول.

آخر أعمال غادة عبدالرازق

كان آخر أعمال غادة عبدالرازق هو فيلم تاني تاني، من بطولة غادة عبدالرازق، أحمد آدم، بيومي فؤاد، ثراء جبيل، محمود حافظ، دنيا ماهر، أمير صلاح الدين، سليمان عيد، إبرام سمير، وإسلام شوقي، والعمل من تأليف الراحل محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج شريف إسماعيل وإنتاج شركة Verdi Production House‎ لـ محمد عبدالحميد ووائل علي.

قصة فيلم تاني تاني

ويناقش الفيلم فكرة الصداقات القديمة التي تختفي ثم تعود بعد سنوات طويلة خاصة بين الرجل والمرأة مما يعيد الذكريات من جديد وتنشأ قصص حب بين الطرفين، وتظهر غادة خلاله بشخصية سيدة تعمل في بنك، أما أحمد آدم فيعمل في البورصة ويدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الفوز بقلب غادة عبدالرازق خلال الأحداث.

نبذة عن الفنانة غادة عبدالرازق

ولدت غادة عبدالرازق في كفر صقر في محافظة الشرقية، والدها كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الدولة، لها أخ شقيق يكبرها بثمانية أعوام يدعى خليل وشقيقة تدعى يسرية، لديها أخت غير شقيقة من والدها إسمها إيمان، وأخت غير شقيقة أيضا من والدتها وإسمها سوزان، تلقت في مدارس القاهرة، والتحقت بكلية العلوم قسم الحاسب الآلي، وتخرجت منها وحصلت على البكالوريوس، بدأت حياتها الفنية من خلال الإعلانات التجارية، ثم ظهرت في عدد من الأفلام والمسلسلات بأدوار ثانية، تزوجت عدة مرات أولها من رجل الأعمال السعودي "عادل قزاز" وكانت تبلغ من العمر 17 عاما، أنجبت غادة من عادل ابنتها الوحيدة "روتانا"، ثم تزوجت للمرة الثانية من رجل أعمال من بور سعيد، تزوجت من "حلمي سرحان" ومن المنتج "وليد التابعي"، وفي عام 2012 تزوجت من محمد فودة والذي انفصلت عنه أيضا بعد زوج دام 8 أشهر دون أي أسباب شخصية.