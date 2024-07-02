نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. كايروكى يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان دفة الدولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق كايروكى غدا لـ إحياء حفلا غنائيا، فى مهرجان دڤة الدولى بتونس.

سيقدم فريق كايروكى بحفل مهرجان دڤة باقة متنوعة من أغانيهم القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

أحدث حفلات فريق كايروكي

ومن ناحية اخري، يحيى فريق كايروكي حفلًا غنائيًا في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية يوم 13 يوليو الشهر الجارى، ضمن حفلات ليالى مصر.

آخر أعمال فريق «كايروكي»

وكانت آخر أعمال فريق «كايروكي»، هو ألبوم «روما»، الذي تم طرحه مؤخرًا، وضم 12 أغنية، من بينهما «ساموراي، وزمن الكلام، وجوني كاش، وأنا نجم، وبسرح وأتوه، وروما، وروبرتو».

أعضاء فريق كايروكي

تكون فريق كايروكي: أمير عيد (غناء وجيتار)، تامر هاشم (درامز)، شريف هواري (جيتار كهربائي)، ادم الالفي (باص جيتار)، شريف مصطفى (أورغ بيانو)

كلمات أغنية زمن الكلام

كل ما تيجي الفكرة تروح كل ما بوصل لحتة بتوه.. كل ما اشرب من كاس العلام يتسرب من عقلي بقيت الكلام.. والوقت بيجري مني جامد النهار ده بقى امبارح بقى كله سايح، سايح سارح في اللي التلاهي سارح في المسارح والمشهد هزالي

كلمات أغنية ساموراي

ساموراي رحال وقالوا لي محال.. دي الدنيا في حال وحبيبتي في حال.. عندها جناحات هامسكها تطير

غاوية الترحال وانا نفسي طويل.. جمالها رهيب ولما تغيب

تسونامي رعد وبرق وجو بيبقى غريب.. بس انا مش خايف انا ساموراي.. بدل السيف انا بعزف ناي

راكب اوبر من طوكيو وجاي

كلمات أغنية روما

بصيت في المراية لقيتني معرفنيش

أنا ابن النهار ده ولا أنا ابن الماضي

واحد واقف قصادي مش سايبني أعيش

كتب لي الرسالة بيقول فيها الآتي

أما بعد هبدأ الكلام بوعد

هفضل معاك لو إنت رعد أنا برق

أنا رعب أنا الماضي الصعب

أنا إنت لما وقعت

كلمات أغنية أنا نجم

وبعدين كل ما اخد خطوة ارجع اتنين.. العمر بيجري سابق السنين.. انا شاب لكن من جوة عجوز عند جناحات بس محبوس.. مجروح بنزف طموح بدمي بكتب كلامي وابوح.. بسرح بتخيل بروح بغني ترد فيا الروح.. يمكن دا مش مكاني أو الزمان دا مش زماني