نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. جنات تحيي أحدث حفلاتها الغنائية في الرباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستعد الفنانة جنات، لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، في الرباط، وذلك يوم 6 يوليو المقبل، ومن المقرر أن تقدم باقة متنوعة من أشهر أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

ونشرت جنات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، البوستر الرسمي للحفل، وعلقت عليه قائلة: "قريبا، 6 يوليو بالرباط".

آخر أعمال جنات

يذكر أن آخر أعمال الفنانة جنات الغنائية، هي أغنيتها الجديدة "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية، التي طرحتها مؤخرا، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

تفاصيل أغنية "وحدة وحدة"

وأغنية "وحدة وحدة" من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

قلبي ضرب دقه وحده وحده وحده

والفتو وربيت الكبده وحده وحده

ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده

معرفت نمشي ولا نوقف قلبي ولا يرجف بعقلي دايره روايات لحكايه معايا سالات

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زوين حبيبي

العين تشوف والقلب يحس هكدا كتبدا

وراه لغرام معنو حس والعشق ولابده

جاني على الكانه والخاطر انايا بعده

ماهيا الا ثواني خيالي سافر وداني معرفت واش انا كنحلم حالي مابقا يتفهم

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زويييييييييين حبيبيي