نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك سلمان للإغاثة يوزع 450 حقيبة إيوائية في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في السودان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 450 حقيبة إيوائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محلية ربك بولاية النيل الأبيض في جمهورية السودان، استفاد منها 2.587 فردًا، وذلك ضمن مشروع تقديم مساعدات إيوائية عاجلة إلى جمهورية السودان للعام 2024م.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الشعب السوداني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها