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توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة في مصر: الاثنين 1 يوليو إلى الأربعاء 3 يوليو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة في مصر: الاثنين 1 يوليو إلى الأربعاء 3 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للقاهرة والمناطق المختلفة في مصر خلال اليوم الأول من شهر يوليو.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 39 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى تبلغ 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

 

الثلاثاء 2 يوليو

مزيد من التفاصيل حول حالة الطقس في مصر خلال اليوم الثاني من يوليو.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، والمحسوسة 34 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

الأربعاء 3 يوليو

تفاصيل الطقس المتوقع في اليوم الثالث من يوليو.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى تصل إلى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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