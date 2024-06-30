نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات حالة الطقس لمدة 72 ساعة في مصر: الاثنين 1 يوليو إلى الأربعاء 3 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للقاهرة والمناطق المختلفة في مصر خلال اليوم الأول من شهر يوليو.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة تصل إلى 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تبلغ 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

الثلاثاء 2 يوليو

مزيد من التفاصيل حول حالة الطقس في مصر خلال اليوم الثاني من يوليو.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تصل إلى 31 درجة مئوية، والمحسوسة 34 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

الأربعاء 3 يوليو

تفاصيل الطقس المتوقع في اليوم الثالث من يوليو.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة حرارة عظمى تصل إلى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى تصل إلى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.