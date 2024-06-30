نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. فتح باب القيد لأندية الكرة النسائية في أغسطس القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لموقع “دوت الخليج الرياضي”، أن الإتحاد المصري سيعلن خلال الأيام القادمة عن موعد فتح باب القيد للموسم الجديد 2024-2025.

فتح باب القيد لأندية الكرة النسائية في أغسطس القادم

أضاف مصدرنا أنه سيتم فتح باب القيد للقوائم الأولى بداية شهر أغسطس القادم وتحديدًا يوم 1 أغسطس إلى يوم 15 أغسطس.

ويبدأ قيد القائمة الثانية يوم 16 أغسطس إلى 31 من الشهر ذاته.

ومن المقرر بداية إنطلاق مسابقات كرة القدم النسائية مطلع شهر سبتمبر القادم.

كما أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد المصري لكرة القدم لـ “دوت الخليج الرياضي”، إن هناك اتجاهًا قويًا بتعديل اللائحة الخاصة بالإنتقالات الخاصة بكرة القدم النسائية خلال الموسم المقبل، على أن تتم زيادة عدد اللاعبات محترفات الأجانب من إثنان لثلاث محترفات لكل فريق حسب طلبات الأندية، في الموسم الجديد والمقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.

ومن جانبه؛ استفسر النادي الأهلي من مسئولو الاتحاد المصري لكرة القدم، عن إمكانية تعديل لائحة بطولات الكرة النسائية والخاصة بإنتقالات اللاعبات، على أن تتم زيادة عدد المحترفات الأجانب في الموسم الجديد من لاعبتين لثلاث لاعبات، بعد طلبات عدد من الأندية بسبب مشاركتهم في أكثر من بطولة بموسم واحد.

وقال مصدر موثوق داخل النادي الأهلي لـ “دوت الخليج الرياضي” أن النادي الأهلي استفسر عن إمكانية زيادة عدد اللاعبات المحترفات الأجانب، في الدوري الممتاز لكرة القدم النسائية بالموسم الجديد، وتعديل اللائحة والسماح بالتعاقد مع حارسات مرمى أجانب، مثلما كان في السابق وتحديدًا موسمي 2012-2014 و2013-2015، قبل أن يتم تعديل اللائحة، ومنع الأندية من التعاقد مع حارسات مرمى أجانب أو أفريقيات.