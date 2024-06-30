نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على رأسهم كهربا.. المستبعدين من قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استبعد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، اللاعب محمود عبد المنعم كهربا من قائمة الفريق التي ستخوض مباراة طلائع الجيش غدًا الاثنين ضمن مؤجلات الجولة 13 من بطولة دوري NILE، والتي ستقام في الساعة السابعة مساءً.

المستبعدين من قائمة الأهلي أمام طلائع الجيش

شملت قائمة اللاعبين المستبعدين من المباراة بالإضافة إلى كهربا كل من: حمزة علاء، مصطفى مخلوف، عمر كمال عبد الواحد، محمود متولي، بيرسي تاو، كريستو، علي معلول، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا.

قائمة الأهلي لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

في خط الدفاع: كريم فؤاد-محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم- رامي ربيعة- خالد عبدالفتاح- محمد هاني.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، أكرم توفيق، عمرو السولية، إمام عاشور، مجدي افشة، أحمد عبد القادر- حسين الشحات- طاهر محمد طاهر- كريم نيدفيد-رضا سليم.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.