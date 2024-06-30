نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشكر أنتوني موديست ويتمنى له التوفيق فيما هو قادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نشر النادي الأهلي رسالة شكر ووداع للاعبه مهاجم الفريق انتوني موديست، بعد نهاية عقده مع الفريق الأحمر.

استقر النادي الأهلي على رحيل أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنهاية عقده المقرر له 30 يونيو الجاري، وذلك رغم المفاوضات التي تمت معه على مدار الفترة الماضية لرحيله بنهاية الموسم الرياضي.



وجاء بيان شكر النادي الاهلي لمهاجم الفريق كالتالي: "وجه النادي الأهلي الشكر إلى الفرنسي أنتوني موديست، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد انتهاء عقده بنهاية الشهر الجاري، وأكد على تقديره الكامل لما قدمه موديست طوال فترة تواجده من التزام وجهد وروح عالية مع زملائه، ساهمت في إحراز ثلاث بطولات.

وكان موديست من اللاعبين الملتزمين دومًا بقواعد النادي، وبتعليمات الإدارة الفنية. وسعى كثيرًا للتعاون مع زملائه في كل المباريات التي شارك فيها بما يحقق مصلحة الفريق، وتمنى النادي التوفيق والنجاح لموديست في رحلته القادمة.

ونشر أنتوني موديست، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور "إنستجرام"، رسالة مؤثرة قائلًا: "لقد أتى اليوم وحان وقت الوداع، أنا فخور وممتن لكوني جزءًا من هذا النادي التاريخي، لقد ارتديت زي النسر وعشت بشرف".

وأكمل: "شكرًا لجميع الجماهير على دعمهم اليومي وحبهم المذهل، أنت رائع للغاية وجعلت هذه التجربة مميزة حقًا!".

وأضاف: "أريد أيضًا أن أشكر المدربين والموظفين وقبل كل شيء زملائي في الفريق!، في الأشهر العشرة الماضية، تمكنت من اكتساب الكثير من المهارات الجديدة وتعلم المزيد!".

وتابع: "معًا كفريق فزنا بثلاثة ألقاب: كأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، والذي نفتخر به جدًا، اللقب الرابع في الطريق، وهو الدوري، فاذهبوا واحصلوا عليه "يلا يا رجالة".

وأتم أنتوني موديست: "أشكر كل من رحب بي ودعمني ورافقني في رحلتي الصغيرة، وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح المستمر".