نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكم مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن حكم مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في يورو 2024 والتي تشهد اهتمام كبير من الجماهير.

ونقدم لكم عبر موقع دوت الخليج الرياضي خلال التقرير التالي معلق مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في مشوار دور الستة عشر من يورو 2024.

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في اليورو

ومن المقرر أن تلعب مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في اليورو على ملعب فيلتينز أرينا مساء الأحد والموافق ثلاثين من يونيو ضمن منافسات دور الستة عشر.

وتنطلق مباراة إنجلترا وسلوفاكيا عند تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والثامنة بتوقيت أبو ظبي على قناة بي ان سبورت القطرية.

وفي سياق ذلك فقد تم تعيين التركي خليل أوموت ميلير حكمًا لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في بطولة اليورو.

