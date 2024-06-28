نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بعد اتهامه بإفساد صفقة بلعيد".. نجم الأهلي يتحرك قضائيا ضد أحد البرامج الرياضية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الوكالة التسويقية للنجم الجزائري أحمد القندوسي، نجم فريق النادي الأهلي والمعار منذ الموسم الماضي إلى صفوف نادي سيراميكا كليوباترا، مقاضاة أحد مقدمي البرامج الرياضية.

وجاء ذلك بسبب توجيه اتهام واضح لأحمد القندوسي بتدخله في مفاوضات النادي الأهلي مع المدافع الجزائري، زين الدين بلعيد، لإبعاده عن القلعة الحمراء، بعد انتقال اللاعب مؤخرا إلى الدوري البلجيكي.

- القندوسي يقاضي أحد البرامج الرياضية

وجاء البيان الرسمي للوكالة كالآتي:

"نعبر عن استيائنا الشديد وغضبنا العارم من الاتهامات الباطلة التي وجهت ضد لاعبنا أحمد قندوسي، والتي تدعي كذبًا بأنه السبب في فشل انتقال اللاعب زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي".

وأكد: "نود التأكيد وبأقوى العبارات على أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن اللاعب أحمد قندوسي كان من أكبر الداعمين لزين الدين بلعيد، وكان محفزًا له للانضمام إلى النادي الأهلي"."إن نشر مثل هذه الأكاذيب والافتراءات يعد تشويهًا متعمدًا لسمعة اللاعب، ونعتبره هجومًا غير مبرر على نزاهته ومصداقيته".

وواصل: "كما أننا نشعر بالفضول الشديد لمعرفة الدليل القاطع الذي يعتمد عليه ذلك الشخص في اتهاماته الباطلة، نتمنى أن يكون لديه أدلة غير قابلة للدحض، لأنها ستكون مفاجأة لنا وللجميع!""بناءً على ذلك، نعلن عن نيتنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة ضد الشخص الذي قام بنشر هذه الاتهامات الزائفة، وكذلك ضد أحد البرامج لنشرهم هذه الأكاذيب دون تقديم أي دليل ملموس".

وأشار: "سنتابع هذه القضية بكل جدية وحزم، سنقوم بملاحقة كل من تسول له نفسه تشويه سمعة لاعبينا أو المساس بهم قانونيًا، لن نتسامح مع أي محاولة للإضرار بسمعة لاعبينا أو التأثير على مسيرتهم الرياضية".

وأختتم: "نحن مصممون على حماية حقوق لاعبينا بكل الوسائل المتاحة، ولن نتردد في اتخاذ أي خطوة قانونية لضمان ذلك".

