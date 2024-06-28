نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سروال" يتسبب في كارثة.. إنقاذ نجم منتخب صربيا من شجار في حانة بألمانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل بطولة اليورو مشاهدها المثيرة داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعد حسم مصير المنتخبات المتأهلة إلى الدور القادم من البطولة.

ودخل أحد نجوم منتخب صربيا في أزمة خطيرة قبل توديع منافسات بطولة اليورو 2024، بهد شجاره العنيف مع أجد المشجعين في حانة لتجمع الجماهير.

- شجار بين مشجع وحارس مرمى صربيا

ونشرت صحيفة "ميرور" البريطانية، دخول حارس مرمى منتخب صربيا، فانيا ميلنكوفيتش، في شجار عنيف مع مشجع في حانة داخل أحد مدن ألمانيا يجتمع بها جمهور صربيا في ميونخ.

وأكد مدير الحانة عن تلك الواقعة: " الأمن لم يقم بالتعرف على فانيا وقت وصوله، ورفض الأمن دخوله بسبب ارتداءه سروال بشعار المنتخب الوطني، مما أثار غضبه ووقع شجار".

وتابع: " حرصت على الدخول مسرعا، وقمت بإمساك يد اللاعب ليدخل برفقتي لكنه رفض، تلك الواقعة حدثت في حديقة المطعم، ولم أسمع ما قالوه لبعضهم البعض، أنا سعيد لأننا في النهاية قمنا بحل كل شيء".