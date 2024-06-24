نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائد المجر ينتقد الطاقم الطبي بعد واقعة اصطدام فارجا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتقد دومينيك سوبوسلاي قائد المنتخب المجري الطاقم الطبي للملعب بسبب استجابته البطيئة عقب اصطدام زميله بارناباس فارغا بحارس إسكتلندا في مباراة انتهت بفوز المجر 1-0 في "يورو 2024" أمس الأحد، في شتوتغارت.

وكان سوبوسلاي من بين لاعبي المجر الذين لوحوا كثيرًا وبشكل محموم طلبًا للمساعدة بينما كان فارغا، الذي أصيب بكسر في عدة عظام في وجهه، ملقى على الأرض بلا حراك بعد اصطدامه بالحارس الاسكتلندي أنغوس غون في الدقيقة 68 من زمن المباراة.

قائد المجر ينتقد الطاقم الطبي بعد واقعة اصطدام فارغا





وعندما وصلت المساعدة أخيرًا، شوهد سوبوسلاي وهو يمسك بالمحفة في محاولة لإسراع المسعفين.

تم نقل فارغا بعيدًا لتلقي العلاج، وتم إخفاؤه خلف غطاء بني كبير يحمله مسؤولو الملعب.



وقال سوبوسلاي للصحافيين المجريين: "لا أفهم هذا النوع من البروتوكول، لماذا لا يندفع الطاقم الطبي وقتها؟".

وقال سوبوسلاي الذي بكى لفترة وجيزة بسبب الاصطدام: "هذا السؤال يظل مطروحًا أمام الجميع، لذا آمل أن يتمكن الجميع من اختصار بضع ثوانٍ لإنقاذ حياة لاعب، آمل ألا نضطر إلى تجربة ذلك مرة أخرى.. يجب القيام بشيء ما لتلافي ما حدث".



وأكد المدرب ماركو روسي: "أن فارغا استعاد وعيه قبل أن يغادر الملعب وينقل إلى المستشفى حيث كانت حالته مستقرة".



ويتعين على المجر انتظار نتائج مباريات المجموعات الأخرى لمعرفة ما إذا كانت ستتأهل إلى الدور التالي كواحدة من أفضل 4 منتخبات حصلت على المركز الثالث.



وبدا أن حادثة فارغا، حفزت المجر على المضي قدما بعد مباراة كانت مملة بسبب قلة الفرص، حيث عزز التشكيل الذي يقوده سوبوسلاي هجماته وصنع سلسلة من الفرص المتأخرة التي أدت إلى هدف كيفن تشوبوث في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع الذي امتد لفترة طويلة.

واحتفل سوبوسلاي بالنصر بارتداء قميص فارغا الاحتياطي.