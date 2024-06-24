نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل في الزمالك بشأن خوض مباراة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم موقفه النهائي من خوض مباراة القمة القادمة أمام نظيره النادي الأهلي، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وكان مسؤولو الأبيض قد رفضوا مؤخرا المشاركة في أي مباراة في بطولة دوري نايل، لحين خوض الفرق المنافسة مباراتهم المؤجلة، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

- الزمالك يقترب من التراجع عن موقفه

وتدخل العديد من المسؤولين عن الكرة المصرية لإنهاء الجدال الأخير وإنقاذ الوضع وتراجع الأبيض عن قرار عدم المشاركة.

ويجتمع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، لإنهاء الأزمة ومشاركة الفريق في مباراة القمة مساء غدا الثلاثاء.

وأكدت مصادر عن دخول نادي الزمالك معسكر مغلق مساء اليوم عقب نهاية المران، استعدادا لخوض القمة، حيث أبلغ عبد الواحد السيد مدير الكرة، بوجود معسكر مساء اليوم.

