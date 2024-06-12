نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق يندلع في فندق بمدينة إيلات جنوب إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حريقا اندلع في فندق "ليوناردو كلوب" في إيلات مساء يوم الأربعاء، وأن فرق الإطفاء والإنقاذ في مكان الحادث.

وقالت المصادر ذاتها إن فرق الإطفاء والإنقاذ التي وصلت إلى مكان الحادث بعد تلقيها بلاغا عن اندلاع حريق داخل الفندق تعمل على إخماد الحريق والبحث عن المحاصرين.

ووفق المعلومات الأولية تم نقل شخص واحد إلى المستشفى بعد استنشاقه الدخان.

وتشهد المناطق الواقعة في شمال إسرائيل حرائق أتت على مساحات كبيرة وذلك بسبب الهجمات التي يشنها "حزب الله" اللبناني وقصفه بالصواريخ لعدد من المنشآت والأهداف العسكرية.

وقالت السلطات الإسرائيلية يوم الأربعاء، إن الحرائق المشتعلة في الشمال الإسرائيلي، ألحقت أضرارا بمبان في بلدات كاديتا، مشيرة إلى إخلاء المنازل في تلك المناطق.

واندلعت حرائق واسعة في عدة مستوطنات شمالي إسرائيل، يوم الأربعاء عقب إطلاق "حزب الله"، دفعة كبيرة من الصواريخ، في إطار عملية انتقامية للرد على اغتيال 4 من عناصر الحزب.

كذلك اندلع حريق نهاية الأسبوع الماضي في فندق "هارودز" بمدينة إيلات، حيث ظهر دخان أسود من الطابق الأخير، وتم استدعاء فرق الإطفاء والإنقاذ إلى مكان الحادث.