نائبة الرئيس الأمريكي: بوتين وضع مقترحا يطالب أوكرانيا بالاستسلام

جدة - نرمين السيد - كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى، جو بايدن

قالت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، اليوم السبت، إن "بوتين وضع مقترحا يطالب أوكرانيا بالاستسلام"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأكدت نائبة الرئيس الأمريكي: روسيا ستدفع ثمن حربها على أوكرانيا وسنعمل على ذلك بشكل جدي، منوهة إلى أن "الحرب الروسية هو هجوم على القوانين والأعراف الدولية". ونائبة الرئيس الأمريكي: أجدد تأكيد التزام واشنطن لدعم أوكرانيا وإدانة الحرب الروسية.

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