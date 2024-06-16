العالم اليوم - بحضور نجوم من هوليوود.. بايدن في فعالية لجمع التبرعات لحملته

انتم الان تتابعون خبر بحضور نجوم من هوليوود.. بايدن في فعالية لجمع التبرعات لحملته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 16 يونيو 2024 07:21 صباحاً - بعد انتهاء قمة مجموعة السبع في إيطاليا، عاد الرئيس الأميركي جو بايدن للتركيز على مسار حملته الانتخابية حيث سيشارك في حدث لجمع التبرعات في لوس أنجلوس بحضور نجوم هوليوود.

وسيحضر الممثلان جورج كلوني وجوليا روبرتس وكذلك الرئيس الأسبق باراك أوباما الذي كان بايدن نائبا له خلال فترتي ولايته (2009-2017)، الحدث الذي جمع حتى الآن 28 مليون دولار، وفقا لفريق حملته الانتخابية، وهو رقم قياسي للحزب الديمقراطي.

وبعودته إلى الولايات المتحدة، يكون بايدن قد اختتم جولة دولية طويلة شملت الاحتفالات بذكرى الإنزال في فرنسا الأسبوع الماضي وقمة لمجموعة السبع في إيطاليا انتهت مساء الجمعة.

ونائبته كامالا هاريس هي التي تمثل الولايات المتحدة في قمة حول السلام في أوكرانيا بدأت السبت في سويسرا، من دون مشاركة روسيا.

ويأتي الحدث الذي يُقام في كاليفورنيا ووصفته حملة بايدن بأنه "استعراض للقوة"، بعد أربعة أيام على إدانة محكمة في الولايات المتحدة هانتر بايدن، نجل الرئيس، بحيازة سلاح ناري خلافا للقانون.

وقال الرئيس الأميركي إنه لن يعفو عن نجله، مشيرا أيضا إلى أنه لن يخفف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحق ابنه.

وسيشهد هذا الحدث لقاء بين جو بايدن وباراك أوباما يديره الكوميدي جيمي كيميل.

ويُتوقع أن تكون أجواء هذا اللقاء أكثر ودية من تلك التي تنتظر الرئيس خلال أول مواجهة متلفزة له في 27 يونيو ضد سلفه دونالد ترامب المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر.