القيادة الأمريكية: أنقذنا طاقم سفينة يونانية استهدفها الحوثيون منذ 4 أيام

جدة - نرمين السيد - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أنها أنقذت طاقم سفينة يونانية استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر منذ 4 أيام، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي، قد كشف تقارير استخباراتية تؤكد أن واشنطن وحلفاءها فشلوا في منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن. وأكدت تقارير استخباراتية أمريكية، أن هجمات الحوثيين أسفرت عن تضرر 65 دولة وتغيير مسار 29 شركة كبرى للشحن والطاقة. وأشارت تقارير استخباراتية إلى انخفاض عمليات الشحن عبر البحر الأحمر بنسبة 90% منذ منتصف فبراير.

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