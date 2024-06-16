جيش الاحتلال: مقتل جندي من الكتيبة 601 بسلاح الهندسة خلال معارك غزة

جدة - نرمين السيد - قتلى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جندي من الكتيبة 601 من سلاح الهندسة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





يأتي ذلك، فيما يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وسط حصار خانق، وإصرار إسرائيلي على ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق سكان القطاع، سواء من خلال حصار التجويع أو القصف العشوائي واستهداف النازحين والمخيمات والمستشفيات.

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