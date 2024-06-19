جدة - نرمين السيد - بنيامين نتنياهو

أفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بوقوع "مواجهات بين حرس الكنيست وعدد من المحتجين يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو"، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.





وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 12 جنديا من قواته في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال جيش الاحتلال، إن 3860 عسكريا أصيبوا منذ بداية الحرب، بينهم 1947 أصيبوا خلال الهجوم البري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ‏إعلام الاحتلال: مواجهات بين حرس الكنيست والمطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.