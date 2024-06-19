نتنياهو: نحن في حرب .. هذا ليس وقت السياسات التافهة

جدة - نرمين السيد - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن في حرب على عدة جبهات ونواجه تحديات كبيرة وقرارات صعبة" جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وتابع نتنياهو: "أطالب بشدة جميع شركاء التحالف بإعادة ضبط النفس هذا ليس وقت السياسات التافهة". وأفاد إعلام الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء بوقوع "مواجهات بين حرس الكنيست وعدد من المحتجين يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو".

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