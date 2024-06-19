نصر الله: 42 مستعمرة إسرائيلية تم إخلاؤها وتعطلت فيها الحياة بشكل كامل

جدة - نرمين السيد - حزب الله يستهدف مستوطنات إسرائيل

قال حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني: "42 مستعمرة تم إخلاؤها بشكل كامل وهناك مستعمرات تعطلت فيها الحياة" حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».





وتابع حسن نصر الله: ما زال خيار اقتحام الجليل قائماً في أي حرب قادمة لكيان العدو مع لبنان، مؤكدا أن "جزء من الإنجازات تهجير المستوطنين.. وتعطيل الصناعة والزراعة والسياحة في الشمال لما يمثّله من مكانة".

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