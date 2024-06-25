ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرستين في منطقة وسط غزة

أفاد موقع "القاهرة الإخبارية" بارتقاء عدد من الفلسطينيين شهداء، وإصابة آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرستي إيواء تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم الشاطئ وحي الدرج بمدينة غزة.





وأفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن طواقمه انتشلت جثث عشرة شهداء ونقلت العديد من المصابين نتيجة القصف الإسرائيلي الذي استهدف مدرسة عبد الفتاح حمود في منطقة يافا بوسط مدينة غزة.

في حادثة أخرى، ذكر الدفاع المدني أنه تم انتشال جثتي شهيدتين ونقل عدد من الجرحى بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلي لأحد المنازل في منطقة الشجاعية شرقي مدينة غزة.

منذ السابع من أكتوبر، تشن إسرائيل حربًا واسعة النطاق على قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة أكثر من 123 ألف فلسطيني، مما أسفر عن عزلتها دوليًا وملاحقتها قضائيًا أمام محكمة العدل الدولية.

رغم صدور قرارين من مجلس الأمن الدولي يدعوان إلى وقف الحرب فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح الفلسطينية واتخاذ إجراءات لمنع وقوع "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني في غزة، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية.

تتحدى إسرائيل كذلك طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف جالانت، بتهم "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، مما يزيد من التوتر الدولي حول هذا النزاع المستمر.