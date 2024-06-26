العالم اليوم - أسهم التكنولوجيا ترفع مؤشر نيكي لأعلى مستوى في أكثر من شهرين

انتم الان تتابعون خبر أسهم التكنولوجيا ترفع مؤشر نيكي لأعلى مستوى في أكثر من شهرين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 26 يونيو 2024 12:24 مساءً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني بأكثر من واحد بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى إغلاق في شهرين ونصف الشهر، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على شراء أسهم التكنولوجيا وارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق.

وزاد نيكي 1.26 بالمئة إلى 39694.50 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ التاسع من أبريل، بعدما لامس أعلى مستوى خلال ثلاثة أشهر تقريبا عند 39788.63 نقطة.

كما أنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا التداول مرتفعا 0.56 بالمئة إلى 2802.95 نقطة.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا في اليابان بعد فترة هدوء في وقت سابق من هذا الأسبوع، وذلك عقب الأداء القوي لشركة إنفيديا لرقائق الذكاء الاصطناعي وغيرها من شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة خلال الليل.

وقفز سهم أدفانتست، التي تعد إنفيديا من بين عملائها، سبعة بالمئة ليصبح أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية اليوم، كما زاد سهم طوكيو إلكترون 3.6 بالمئة. وكسب نيكي بفضل السهمين 231 نقطة.

وعزز صعود نيكي اليوم الأربعاء معنويات المستثمرين الذين ينتظرون مزيدا من الوضوح بشأن مسار السياسة النقدية لبنك اليابان.

وارتفع سهم فاست ريتيلينغ المالكة للعلامة التجارية للملابس يونيكلو واحدا بالمئة وكسب سهم سوفت بنك للاستثمار في الذكاء الاصطناعي 1.6 بالمئة.