مهاجمة كلب إسرائيلي مسنة فلسطينية

مهاجمة كلب إسرائيلي مسنة فلسطينيةعبر فيديو مسرب، ظهر كلب بوليسي لقوات الاحتلال الصهيوني وهو يهاجم بتعليماتها مسنة فلسطينية وينهش جسدها ويسحلها باتجاه الجنود في صورة جديدة من صور السادية والوحشية في حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأظهرت ثوان وجيزة من مشاهد مسربة حصلت عليها قناة الجزيرة من كاميرا مثبتة على كلب شرطة إسرائيلي، حادثة الاعتداء على المسنة دولت الطناني بوحشية داخل منزلها.

وظهر في مقطع الفيديو، أن قوات الاحتلال أطلقت الكلب البوليسي التابع لهم نحو مسنة فلسطينية، وهو يحمل على ظهره كاميرا لتسجيل ما تعرضت له السيدة الفلسطينية التي قارب عمرها على 70 عاما.

ملامح المسنة التي وثقتها كاميرا الكلب تجسد مأساة إنسانية عكست حالة الخوف والعجز الذي مرت به وهي تهاجم من الكلب الصهيوني الذي تتحكم به قوات الاحتلال، وذهبت صراخاتها أدراج الرياح أمام جنود ساديين يتمتعون بتعذيب الفلسطينيين بوحشية

وتعرضت المسنة الطناني لاعتداء الاحتلال وهي نائمة في منزلها في مخيم جباليا خلال اجتياحه الأخير من قوات الاحتلال في شهر مايو/أيار الماضي ما تسبب لها بإصابات بالغة.

وقالت الحاجة دولت عبد الله الطناني (67 عاماً) إن قوات الاحتلال أطلقت كلباً عليها عضها في فراشها أثناء نومها، ثم قام بسحبها خارج الغرفة.

وأكدت في تصريحات لقناة الجزيرة أنها كانت قد امتنعت مراراً منذ بدء الحرب عن ترك منزلها، مشيرة إلى أن إصابتها خطيرة إثر تعرضها للنهش والكسور والنزيف.

وأضافت أنها لا تزال تعاني من الإصابة مع انعدام الأدوية وتضرر المستشفيات في القطاع.

ويستخدم جيش الاحتلال كلابه المتوحشة بكثافة خلال عدوانه على قطاع غزة، إذ يطلقه تجاه المنازل في المناطق التي يجتاحها ويتيح له مهاجمة المدنيين ونهش أجسادهم بتعليمات مباشرة.

