العالم اليوم - الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا وسط حديث عن انقلاب

انتم الان تتابعون خبر الجيش يقتحم القصر الرئاسي في بوليفيا وسط حديث عن انقلاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

وقال قائد الجيش خوان خوسيه زونيغا إنه ستكون هناك حكومة جديدة، مشيرا إلى أن الجيش "لا يزال يعترف بالرئيس آرس قائدا أعلى للقوات المسلحة، "حتى الآن".

وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي يوم الأربعاء "التعبئة غير النظامية" لبعض وحدات الجيش في البلاد في منشور على منصة إكس، حيث اتهم الزعيم السابق للأمة جنرالًا بارزًا بالتخطيط لانقلاب.

وشوهد الجنود المدججون بالسلاح والمركبات المدرعة يتجمعون في ساحة بلازا موريللو بالعاصمة، وفقًا لمقاطع فيديو تم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الرئيس السابق إيفو موراليس، الذي انشق علنًا عن آرسي رغم انتمائهما إلى نفس الحركة الاشتراكية، عن تعبئة وطنية لأنصاره لدعم الديمقراطية في منشور منفصل على إكس.

واتهم موراليس الجنرال زونيغا بالسعي لتنفيذ انقلاب، وأعلن عن توقف عام عن العمل بما في ذلك دعوة لقطع الطرق.

وأكد موراليس "لن نسمح للقوات المسلحة بانتهاك الديمقراطية وتخويف الناس".