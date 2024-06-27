العالم اليوم - أسهم أوروبا تتراجع قبيل بيانات اقتصادية وانتخابات في فرنسا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 09:24 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، الخميس، بسبب حذر المستثمرين قبل صدور بيانات اقتصادية عالمية مهمة وأيضا قبل الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية، بينما هوى سهم "إتش اند إم" الفرنسية للبيع بالتجزئة بعد أن جاءت أرباحها الفصلية أقل من التوقعات.

تحركات الأسعار أغلق المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي منخفضا بنسبة 0.4 بالمئة لتستمر خسائره لثالث يوم على التوالي. وتصدرت أسهم شركات البيع بالتجزئة خسائر القطاعات بهبوطها 1.9 بالمئة بفعل نزول سهم "إتش اند إم"، ثاني أكبر شركة لبيع الملابس بالتجزئة، 12.9 بالمئة بعد أن سجلت أرباحا فصلية أقل من المتوقع وتوقعت هبوط مبيعات يونيو. ويترقب الجميع الآن بيانات تضخم رئيسية أميركية تصدر غدا الجمعة وقد تسهم في تقييم موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة. وفي الاتحاد الأوروبي، سيترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وسيتابع المستثمرون أيضا الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية الأسبوع المقبل.

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