العالم اليوم - جماعة الحوثي تعلن استهداف ميناء حيفا وسفينة في البحر الأحمر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 يونيو 2024 09:24 مساءً - أعلنت جماعة الحوثي اليمينة، يوم الخميس، عن استهدافها هدفا في ميناء حيفا الإسرائيلي وسفينة في البحر الأحمر بتعاون مع فصائل عراقية.

وقالت الجماعة في بيان إن العملية الأولى التي تمت بتعاون مع "المقاومة الإسلامية" في العراق استهدفت هدفا حيويا في ميناء حيفا، أما العملية الثاني فقد استهدفت سفينة سيجوي في البحر الأحمر.

وأضاف البيان أنه العملية قد نفذت بزورق مسير وعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث تم استهداف السفينة بشكل دقيق.

وكانت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري، قد أبلغت في وقت لاسبق من الخميس، عن تعرض سفينة تجارية لإصابة بمقذوف قبالة السواحل الغربية لليمن.

وقالت الشركة في مذكرة إن "سفينة تجارية أبلغت أنها أصيبت بمقذوف على بعد 84 ميلا بحريا نحو غرب الحديدة في اليمن"، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أية إصابات أو أضرار حتى الساعة.

ومن جهتها، أوضحت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "يو كاي أم تي أو"، أن الهجوم نفذ بـ"عبوة ناسفة يدوية الصنع".

ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس منذ 7 أكتوبر الماضي.