- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - إضراب الأطباء في بريطانيا
وقال التقرير إنه "إضراب ليس بجديد، فهو الحادي عشر في سلسلة إضرابات الأطباء في إنجلترا والذي يأتي في إطار نزاع طويل الأمد مع الحكومة حول الأجور وظروف العمل، ما سيلقي بظلاله على خدمات المستشفيات".
وأضاف التقرير أن "الأطباء الممارسون الذين يشكلون العمود الفقري لرعاية المستشفيات والعيادات عالقون في نزاعهم مع الحكومة منذ أواخر عام 2022".
وتابع: "الإضراب الحديث ينظم في وقت حرج، إذ إنه يسبق الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في بريطانيا بالرابع من يوليو المقبل، كما أنه يمثل مصدر قلق كبير للناخبين".
وبحسب التقرير، فمن جانبها، قالت الجمعية الطبية البريطانية إن رواتب الأطباء انخفضت بمقدار الربع خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وإن الأطباء المؤهلين حديثا يحصلون على نحو 15 جنيها استرلينيا أي ما يعادل 19 دولارا في الساعة ببريطانيا.
في المقابل، قالت الحكومة إنها منحت الأطباء زيادات في رواتبهم تتراوح بين 8.1% إلى 10.3% العام الماضي، وإنه لا يمكن تقديم عرض للأجور خلال فترة ما قبل الانتخابات العامة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضراب الأطباء في بريطانيا.. عاصفة تهدد القطاع الطبي بالمملكة المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.