جيش الاحتلال: الفرقة 98 تواصل هجومها على أهداف في حي الشجاعية شرق مدينة غزة

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جدة - نرمين السيد - قصف مدفعي إسرائيلي على غزة
ومنذ صباح أمس الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الفرقة 98 بدأت عملية في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بزعم أن هناك معلومات استخباراتية عن وجود بنية تحتية تابعة للفصائل الفلسطينية.
فيما أعلنت فصائل فلسطينية أنها فجرت آلية عسكرية إسرائيلية بعبوة أرضية، مؤكدة أنها أسقطت جنود الاحتلال قتلى وجرحى شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.
كما أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها استهدفت دبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وفي منتصف الليل، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا على حي الشجاعية، تزامنا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال.
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